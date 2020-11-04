Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Беларуси

Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1 Белорусской АЭС, назначена на 7 ноября. Но он уже включен в объединенную энергосистему страны. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2021 года. БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

В соседней Литве утверждают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности. Накануне Литва остановила пропуск электроэнергии из Беларуси.

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. К 2025 году Литва планирует завершить синхронизацию своих электросетей с Европой и отключиться от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы.