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США

Власти США просят освободить похитившую собственную дочь россиянку

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 Мария Горковская
тюрьма Ливенворт, где Богдана Осипова отбывала часть наказания
тюрьма Ливенворт, где Богдана Осипова отбывала часть наказания   -   Авторское право  Orlin Wagner/AP2008
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Власти США просят освободить из тюремного заключения россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении своей собственной дочери и вывозе ребенка за пределы страны без согласия мужа Брайана Мобли (во время их бракоразводного процесса) в 2014 году. Об этом сообщает ее адвокат Джошуа Лотер. По его словам, правительство США в лице помощника окружного прокурора Джейсона Харта обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду.

Как отмечает инициатор группы общественной поддержки обвиняемой Татьяна Якушева, Джейсон Харт также настаивает на том, чтобы Осипова прибыла в добровольном порядке в Канзас для заслушивания повторного приговора. Одобрить данное прошение и решить, может ли она присутствовать на заседании онлайн ввиду пандемии коронавируса, также должен Апелляционный суд.

По заявлению Якушевой, срок наказания по новому приговору закончился больше месяца назад.

Изначально, в июне 2019 года суд города Уичито назначил Богдане Осиповой наказание в виде семи лет тюремного заключения. Ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Ее обязали выплатить бывшему мужу более 18 тысяч долларов в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в Коннектикут.

В Москве тогда обвинения называли "нелепыми". Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что женщина бежала из США, "спасаясь от домашнего насилия" со стороны бывшего мужа, при этом "совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве вымогательства".

В конце августа 2020 года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом в Денвере (штат Колорадо). Обвинения в вымогательстве были сняты. В соответствии с новым приговором она должна была выйти на свободу уже 27 сентября. Прокурор Стивен Макаллистер подал ходатайство о ее освобождении, но судья Эрик Мелгрен отказался выпустить ее из-под стражи, заявив, что Осипова прежде должна лично предстать перед судом Канзаса, тогда как в прошении говорилось о ее отъезде в Нью-Йорк для прохождения карантина в доме отчима в Куинсе.

В настоящее время дети Осиповой (она выехала с территории США будучи беременной, ее младшая дочь родилась уже на российской территории) проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

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