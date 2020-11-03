С раннего утра вторника в США выстроились очереди у входа на избирательные участки, которые в большинстве случаев открылись уже в 6 часов по местному времени. 3 ноября – это решающий день голосования на президентских выборах, но большинство американских избирателей – почти 100 млн человек – уже проголосовали досрочно, отправив свой голос по почте.

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп завершил свою предвыборную кампанию в штате Виргинии и пригласил сотни членов своего избирательного штаба в Восточную комнату Белого дома, чтобы вместе дождаться оглашения первых результатов выборов в ночь на 4 ноября. Своих сторонников он призвал принять участие в голосовании, разместив в Твиттере пост с музыкой диско-группы Village People.

С таким же призывом, но без музыкального сопровождения, выступил и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Свой предвыборный тур оппозиционный кандидат завершил в Пенсильвании, чье голосование в пользу Трампа определило исход выборов в 2016 г.

К 3 часам утра мск на подсчет голосов закроются участки в восточных штатах. Последними, 6 часов спустя, закроются избирательные участки на Аляске. Из-за большего числа избирателей, проголосовавших досрочно, результаты опросов у избирательных участков могут не совпасть с окончательными итогами голосования.