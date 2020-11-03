Выборы в США: первые реузультаты голосования в Нью-Гемпшире

На президентских выборах в США началось голосование на избирательных участках. Первыми проголсовали жители небольшого посёлка Диксвиль-Нотч, расположенного в штате Нью-Гемпшир на границе с Канадой. По традиции, заложенной ещё в 1960 г., то есть ровно 60 лет назад, немногочисленные местные жители приходят на избирательный участок 3 октября сразу после полуночи.

Голоса подсчитываются немедленно, не дожидаясь окончания дня голосования. На подсчете голсов пристутвуют журналисты, не только местных, но общенациональных изданий. Результаты обнародуются тут же – в США закон не запрещает этого делать до тех пор, пока не проголосовала вся страна.

В Диксвилл-Нотче победу одержал демократ Джо Байден, а в соседнем Милсфилде, где местные жители также голосуют в полночь победил действующий президент Дональд Трамп.