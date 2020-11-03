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США

Трамп против Байдена: президентские выборы в США | Прямая трансляция

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 Наира Давлашян  & Euronews
Дональд Трамп и Джо Байден.
Дональд Трамп и Джо Байден.   -   Авторское право  AP
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3 ноября в США проходят выборы президента. В гонке участвуют действующий американский лидер республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Трамп не раз выражал уверенность в победе, хотя многие социологические опросы отдают предпочтение его сопернику Джо Байдену, который проведет день голосования в своем родном штате Пенсильвания.

Кроме острой политической борьбы дополнительное напряжение на этих выборах создает непростая санитарная обстановка, и связанное с ней массовое досрочное голосование. В крупных американских городах владельцы ресторанов и магазинов заколачивают окна из опасений манифестаций и беспорядков.

Euronews ведет прямую транслядию происходящих событий.