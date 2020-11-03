Лукашенко похвалили в ООН за достижения в защите прав человека

Большинство стран-участниц рабочей группы Совета ООН по правам человека положительно оценили достижения белорусского правительства в этой области. С одобрением политики Минска при обсуждении Универсального периодического обзора Совета выступила 51 делегация. Постпред России при учреждениях ООН в Женеве Геннадий Гатилов напомнил о белорусском политическом кризисе:

«Высоко оцениваем достижения Минска в реализации высказанных в рамках второго цикла УПО рекомендаций в условиях растущего внешнего давления на республику. Это было нелегко».

С осуждением белорусских властей за нарушение прав человека, в частности, при разгоне акций протеста выступили более 40 делегаций, прежде всего представители стран Запада. Постпред США Эндрю Бремберг обвинил правительство Александра Лукашенко в репрессиях и незаконном удержании власти:

«Белорусские президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы и нас серьёзно беспокоит продолжающееся применение насилия, практика запугивания и репрессий в отношении белорусов. Мы призываем белорусские власти проявить сдержанность и начать полноценный диалог с белорусским гражданским обществом».

Неправительственная организация UN Watch, которая занимается мониторингом работы ООН, раскритиковала рабочую группу Совета по правам человека за поддержку правительства Александра Лукашенко. «Высший правозащитный орган ООН не должен становиться собранием для восхваления угнетателей», — говорится в заявлении главы UN Watch Хилеля Нойера.