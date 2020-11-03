В Киеве проходит митинг в поддержку спорного закона о госязыке. Возле здания Конституционного суда собрались несколько десятков человек. Среди них - члены националистической партии "Свобода" и "Национального корпуса".

Во вторник Конституционный суд в ходе закрытой части пленарного заседания рассматривает соответствие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституции. В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады предыдущего созыва - в основном, члены парламентской фракции пророссийски настроенного "Оппозиционного блока" - потребовали отменить принятый под конец правления экс-президента Петра Порошенко документ, заявив, что он не регулирует порядок применения языков нацменьшинств, а некоторые его положения прямо ведут к дискриминации русскоязычных граждан.

В феврале 2014 года Конституционный суд отменил принятый при экс-президенте Викторе Януковиче закон, согласно которому языки нацменьшинств, включая русский, должы были получить статус региональных (де-факто равноправных с государственным украинским) там, где на них говорит значительная часть населения. Поводом для такого решения была названа неконстиционная процедура утверждения документа. Предполагалось, что Верховная рада примет два новых, отдельно определивших бы функционирование госязыка и языковые права нацменьшинств.

Первый закон, оказавшийся предметом сегодняшних споров, был принят в июле 2019 года. Он закрепляет за украинским языком статус единственного государственного, который обязателен для использвания представителями органов власти (чиновниками, судьями, военноначальниками, учителями) и в общественных сферах на всей территории страны (так, с 2024 года с 75% до 90% вырастут квоты на использование украинского языка на радио и телевидении).

Противники закона заявили о дискриминации ввиду отсутствия второго обещанного правового акта, который должен был определить языковые права нацменьшинств - он до сих пор находится в стадии разработки. Они потребовали гарантировать право свободно использовать русский и другие языки общин в культурной и общественной жизни, в частности, обеспечить право на получение на них образования для детей, а также прекратить политику штрафов. Закон предусматривает административную ответственность за языковые нарушения.

Ранее Венецианская комиссия также заявила об отсутвтсии "необходимого баланса", рекомендовала пересмотреть некоторые положения спорногозакона и приостановить имплементацию уже вступивших в силу норм до тех пор, пока проект закона о нацменьшинствах не будет подан в Верховную раду.