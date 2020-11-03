Выборы в США: борьба за голоса женщин и пожилых

Выборы в США: борьба за голоса женщин и пожилыхКомментарии
Это был один из главных сюрпризов выборов 2016 года - уровень поддержки, которую Дональд Трамп получил от женщин.
Но четыре года опросов показывают, что президент теряет голоса в этой ключевой демографической категории. Особенно спад его поддержки заметен среди женщин среднего класса.
Этот факт саркастически признал и сам Трамп.
Сменившие лагерь объясняют свое решение разными причинами, включая отношение Трампа Covid-кризису и расовым вопросам.
Но Трампу все еще преданны женщины, для которых важна его верность консервативным ценностям.
Опросы показывают, что Трамп теряет позиции в пригородах, и не только среди женщин. Эти традиционные республиканские бастионы с годами стали более расово смешанными и постепенно приближаются к политическому центру. Исторически высокая явка в регионах - победа здесь жизненно важна для обеих партий.
Пожилые люди — еще одна ценная группа верных избирателей. Они помогли Трампу в 2016 году, но теперь он борется за сохранение их поддержки. Многие встревожены его реакцией на пандемию. Очевидные сдвиги во всех этих ключевых избирательных категориях могут сыграть на руку демократам. Но все это окажется бессмысленным, если результаты опросов, как и 4 года назад, снова окажутся неверными.