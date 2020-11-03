Выборы в США: борьба за голоса женщин и пожилых

Это был один из главных сюрпризов выборов 2016 года - уровень поддержки, которую Дональд Трамп получил от женщин.

Но четыре года опросов показывают, что президент теряет голоса в этой ключевой демографической категории. Особенно спад его поддержки заметен среди женщин среднего класса.

Этот факт саркастически признал и сам Трамп.

Женщины в пригородах, пожалуйста, полюбите меня! Я спас ваши чертовы районы Дональд Трамп президент США

Сменившие лагерь объясняют свое решение разными причинами, включая отношение Трампа Covid-кризису и расовым вопросам.

Когда что-то не так, я хочу это исправить. И я ошиблась, голосуя за него в 2016. Поэтому хочу все сделать правильно сейчас Шона Дженсен бывшая сторонница Трампа

Но Трампу все еще преданны женщины, для которых важна его верность консервативным ценностям.

Я за Трампа, потому что чувствую, что его базовые принципы уходят корнями в американскую историю, то, что наши предки хотели построить для Америки. И я чувствую, что оппозиция действительно пытается подорвать наше общество в сегодняшнем его виде Сюзанна Блейдс сторонница Трампа

Опросы показывают, что Трамп теряет позиции в пригородах, и не только среди женщин. Эти традиционные республиканские бастионы с годами стали более расово смешанными и постепенно приближаются к политическому центру. Исторически высокая явка в регионах - победа здесь жизненно важна для обеих партий.

Пожилые люди — еще одна ценная группа верных избирателей. Они помогли Трампу в 2016 году, но теперь он борется за сохранение их поддержки. Многие встревожены его реакцией на пандемию. Очевидные сдвиги во всех этих ключевых избирательных категориях могут сыграть на руку демократам. Но все это окажется бессмысленным, если результаты опросов, как и 4 года назад, снова окажутся неверными.