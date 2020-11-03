Джо Байден: через тернии к звёздам

Джо Байден: через тернии к звёздамКомментарии
Восхождение Джо Байдена на американский политический олимп в корне отличается от пути его сегодняшнего соперника — уверенный и стабильный рост в рядах партийного истеблишмента со скромного начала в Скрантоне, штат Пенсильвания.
Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в Нью-Йорке, после недолгой адвокатской практики увлекся политикой. В 30 лет он стал одним из самых молодых сенаторов после неожиданной победы в 1972 году, положив начало своей сорокалетней карьере на Капитолийском холме.
Но политический триумф Байдена был омрачен страшной трагедией. Его первая жена Нелия и годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе всего через несколько недель после его инаугурации в Сенате. Он даже хотел подать в отставку, чтобы посвятить себя семье, но в итоге передумал.
Еще одна тяжелая утрата ждала Байдена годами позже. В 2015 от рака мозга умер его старший сын Бо.
После неудачной президентской гонки в 1987 году Байден снова баллотировался 20 лет спустя, но его затмил более харизматичный оппонент. Барак Обама, однако, оценил опыт своего старшего коллеги и выбрал его своим заместителем.
Без тени сомнения бывший вице-президент снова вступил в борьбу за место кандидата от демократической партии на выборах в 2020 году. После неуверенного старта он вырвал победу у своего главного соперника по праймериз — Берни Сандерса.
Байден начал активную кампанию в то время как партия все еще была расколота. Но вскоре ему пришлось отбиваться от обвинений в коррупции из лагеря Трампа из-за бизнеса его сына на Украине. Хантер Байден входил в руководство крупной украинской энергетической компании "Бурисма". предполагалось, что он мог быть причастен к отмыванию 3 млн долларов.
В глазах республиканцев центрист Байден представлялся недееспособным, заложником левых сил и, по своей сути, слабым соперником.
Трамп высмеивал предвыборные речи Байдена, сделанные в подвале его дома в Делавэре.
Но Байден вышел из своего бункера в боевой форме. В напряженных теледебатах он достойно держал удар.
Стабильный и упорный против спонтанного и яркого; в любом случае американская публика уже сделала свой выбор, когда кампания достигла своего апогея.