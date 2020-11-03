Тысячи москвичей уведомили о контакте с зараженными COVID-19 в клубах

Около 3,3 тысяч посетителей ночных клубов Москвы получили СМС-уведомления о возможном контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Алексея Немерюка. За две недели, прошедшие с введения в столичных развлекательных заведениях системы check-in, здесь было зафиксировано 46 случаев заражения. Провериться на COVID-19 теперь необходимо всем, кто мог контактировать с инфицированными.

Сервис check-in предназначен для посетителей ночных клубов и баров, принимающих посетителей с полуночи до 06:00 часов утра. В то же время к системе уже добровольно присоединились некоторые рестораны и гостиницы Москвы. К программе присоединилась и сеть "Макндоналдс". Всего зарегистрироваться при помощи QR-кодов или СМС сегодня придется в более чем 2 тысячах заведений.

По словам Немерюка, число зарегистрировавшихся уже почти втрое превысило прогнозы городских властей: ежедневно эти заведения посещают свыше 40 тысяч человек.

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал регионам из-за пандемии закрыть развлекательные заведения и кафе с 23:00 до 06:00.