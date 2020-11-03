Правительство Великобритании подписало соглашение об экспериментальном заражении добровольцев коронавирусом. В рамках проекта под названием Human Challenge исследователи хотят установить, какой объём вирусов требуется для инфицирования человека.

Предполагается, что в проекте примут участие до 90 добровольцев. Организаторы исследований отмечают, что в реальности могут ограничиться заражением лишь малой части волонтёров так, чтобы можно быть подтвердить факт инфицирования с минимальным объёмом вирусов, а затем перейти к испытаниям вакцин. Весь проект может занять от двух до четырёх месяцев.

Волонтёр проекта Human Challenge Кортни Хармстоун рассказывает, что не опасается из-за перспективы заболеть COVID-19:

«Я могла бы подхватить коронавирус на работе, во время прогулки на улице. Я не волнуюсь на этот счёт, я знаю, что буду в безопасности, обо мне позаботятся прекрасные врачи, которые проследят за моей температурой, за моим состоянием, за всем. Это намного лучше, чем заразиться коронавирусом и сидеть дома, так что я с нетерпением жду начала и не испытываю тревоги».

Волонтёрам обещают выплаты — их размер должен определить комитет по этике, но обычно, как отмечают эксперты, участники таких экспериментов получают около 4 тысячах фунтов в месяц. На эти испытания правительство согласилось направить более 30 млн фунтов стерлингов.

«Эти испытания могут принести результат гораздо быстрее, чем обычные исследования вакцин, при которых разработчики должны ждать, пока участники сами не подхватят вирус. Но некоторые крупные медицинские специалисты с опасением говорят о передачи добровольцам инфекции, от которой в настоящее время нет лекарства», — объясняет корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

Сопредседатель консорциума Human Challenge в Имперском колледже Лондона Петер Опеншоу отвечает на это, ссылаясь на исключительные обстоятельства проведения эксперимента на добровольцах:

«Тут можно было бы ответить, что неэтичным было бы отказаться от этих исследования, имея всё необходимое для их проведения... Я говорю так, потому что у нас чрезвычайная ситуация, мы должны сделать все возможное, чтобы разобраться в этом вирусе, ускорить разработку вакцины. Мы думаем, что сможем сделать это с минимальным риском для волонтеров. Польза, которую мы можем получить от этих исследований, настолько велика, что их проведение становится этическим императивом».

Проект Human Challenge должен стартовать в следующем году — его называют первым исследованием, которое позволить на практике сравнить вакцины и определить наиболее эффективную из них.