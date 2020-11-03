Оппозиция Кот-д'Ивуара оспаривает законность президентских выборов

78-летний Алассан Уаттара в третий раз стал победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре. Независимая избирательная комиссия объявила во вторник, что действующего главу государства поддержали более 94% проголосовавших. Оппозиция выборы бойкотировала, явка составила около 54%.

Тысячи ивуарийцев уже покинули большие города, опасаясь повторения кризиса, разгоревшегося 10 лет тому назад - своё поражение от Уаттары отказывался признать тогдашний президент Лоран Гбагбо, а жервами противостояния стали около 3 тысяч человек.

На этот раз активисты оппозиции, не признающей законность президентсих выборов, разграбили или заблокировали около 5 тысяч избирательных участков, и голосование проходило в крайне напряжёной обстановке. А в понедельник вечером оппозиция объявила о создании "Национального переходного совета" с целью формирования переходного правительства.

Избранный в 2010 году и переизбранный в 2015, Алассан Уаттара объявил в марте, что не будет больше участвовать в выборах, но пересмотрел своё решение в августе после смерти премьер-министра Амаду Гон Кулибали, которого прочил себе в преемники.

Основной закон Кот-д’Ивуара предусматривает максимум два президентских срока, но Конституционный совет счёл, что после смены Конституции в 2016 году счётчик был обнулён. Оппозиция это оспаривает.