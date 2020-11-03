COVID-19: заражения и протесты в "одном флаконе"

В Италии, где за все время пандемии от заражения коронавирусом умерли свыше 39 тысяч человек и выявлено было более 730 тысяч инфицированных, часть общества не готова принять новые ограничения, поскольку они ведут к замедлению экономики, к росту безработицы и к обнищанию.

Люди выходят на улицы, протестуя против решения кабинета министров Джузеппе Конте.

Они требуют в обмен на дисциплину при соблюдении этих мер финансовую поддержку.

Власти намерены закрыть на время нового обострения ситуации с COVID-19 торговые центры и ввести в ряде городов комендантский час.

Глава кабинета министров заявил следующее: "Мы планируем закрыть торговые центры, мы ожидаем, что соответствующее ведомство наполовину уменьшит поток общественного транспорта. Мы хотим огранить передвижения внутри страны между теми областями, где сейчас наблюдается всплеск заражений".

В Швейцарии, где рост заражений власти, не таясь, называют экспоненциальным, вводится обязательное ношение масок на территории всей конфедерации. В Женевском кантоне с понедельника закрыты фитнес-клубы, бассейны и кинотеатры.

В Германии также введен карантин, но и дисциплинированные немцы хотят, чтобы им объяснили подробнее причины такой резкой перемены их участи.

Это для брифинге для прессы сделала сама канцлер Ангела Меркель: "Чрезвычайно важна сейчас солидарность, понимание, что лишь совместными усилиями всего общества мы сможем спасти жизни наших сограждан".

В Польше - тоже рост заражений, тоже введение ограничений и тоже протесты тех, кто этим недоволен. Манифестанты убеждены, что власти делают недостаточно для того, чтобы театральная сфера, кинематограф и концертная индустрия смогли бы остаться на плаву во время пандемии.