Выборы в США: последствия в сфере обороны и безопасности для ЕС

4 ноября станет известно не только имя 46-го президента США, но и того, кто возглавит сильнейшую армию мира, по версии портала Global Firepower.

В условиях растущей военной конкуренции Соединенных Штатов с Россией и Китаем либо республиканцу Дональду Трампу, либо кандидату от демократов Джо Байдену предстоит принять целый ряд непростых решений в том, что касается вопросов национальной обороны. Каковы будут последствия для Европы?

Членство в НАТО

Дональд Трамп

С того момента, как Трамп занял должность президента, он нередко выступал в роли антагониста по отношению к традиционным союзникам США. Последних это немало напугало. Он, в частности, пригрозил выйти из НАТО, если остальные члены альянса не повысят свои военные расходы. Трамп считает, что до его прихода в Белый дом другие страны десятилетями пользовались щитом безопасности США, и требует, чтобы к 2024 году члены НАТО начали тратить на оборону не менее 2% национального ВВП.

Готов ли он в действительности пойти на подобный шаг в случае своего переизбрания? Ребекка Лисснер, эксперт Центра исследований безопасности Джорджтаунского университета и соавтор книги "Открытый мир: как Америка может победить в борьбе за новое мироустройство в XXI веке?", считает, что вероятность того, что Трамп решится выйти из НАТО, велика, но стопроцентной уверенности в этом нет.

"Вполне вероятно, что ряд препятствий на данном пути исчезнет. Многие из тех, кто до сих пор отговаривал его от подобных действий, просто не окажется рядом во время его второго президентского срока, - считает она. - Он воодушевится и будет еще больше полагаться на собственные инстинкты, а не советников".

По ее словам, в начале первого срока целый ряд специалистов из его окружения разделяли представления большинства республиканского истеблишмента, были стратегами американской внешней и оборонной политики. Среди них - Джим Мэттис (министр обороны США с 20 января 2017 по 1 января 2019 года – прим.), Рекс Тиллерсон ( государственный секретарь США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года – прим.) и Герберт Макмастер (советник по национальной безопасности президента с 20 февраля 2017 года по 9 апреля 2018 года). Все они выступали за продолжение традиционного внешнеполитического курса страны и за поддержку ее традиционных союзников. Сегодня их нет рядом с Трампом.

президент США Дональд Трамп и экс-министр обороны США Джим Мэттис Alex Brandon/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Джо Байден

По словам Лисснер, администрация Байдена, скорее всего, последует многим из звучавших на протяжении последних десятилетий призывов крупнейших партий страны. В частности - к более активному участию США в операциях и миссиях различных альянсов, участником которых является Вашингтон.

Эксперт отмечает: "Думаю, мы увидим совершенно иной подход к международному сотрудничеству. Чего стоит только убеждение Байдена в том, что, действуя бок о бок с союзниками и партнерами, Соединенные Штаты становятся только сильнее".

Лисснер считает, что Байден не только попытается укрепить сотрудничество с партнерами, но и модернизировать альянсы, чтобы "они более не казались пережитками Холодной войны, а трансформировались в важные международные инструменты обеспечения безопасности, необходимые для ответа на вызовы XXI века, характер многих из которых не военный по своей природе".

В статье, опубликованной в начале 2020 года в Foreign Affairs, Байден обещал созвать саммит демократических стран мира. И это, по мнению Лисснер, свидетельствует о том, что он выступает за менее независимый подход к определению национальных обязательств, чем Трамп. Он отдает предпочтение курсу, скоординированному с "демократическими союзниками и партнерами", которые "долгое время находились в центре американской внешней политики".

госсекретарь США Майк Помпео на американской военной базе в Ганновере Jens Meer/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Военное присутствие США в Европе

Дональд Трамп

Решение вывести из Германии около 12 тысяч военнослужащих, половину из которых планируют перебазировать в другие страны Европы, стало еще одним шагом оборонной стратегии Трапа, резко отличающим его от предшественников. Лисснер считает, что основа для будущих подобных решений в случае, если Трамп вновь займет Овальный кабинет Белого дома, уже заложена.

"Трудно ясно представить какими они будут, но думаю, что их стоит ждать, хотя бы учитывая продолжающиеся переговоры о присутствии американских войск в Южной Корее", - говорит она.

Джо Байден

Лисснер считает "вполне вероятным", что Байден попытается отменить решение о выводе войск из Германии, "поскольку это довольно дорого и достаточных оснований для этого нет". Кроме того, отмечает она, "администрация Трампа пока так и не разъяснила куда и почему войска передислоцируются".

Отношения с Россией

Дональд Трамп

Точно определить, каково отношение нынешнего президента к России трудно, считает эксперт: разница между его заявлениями и тем, что происходит в действительности, слишком велика. По ее мнению, если он останется на своем посту, можно рассчитывать на дальнейшее потепление личных отношений между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, которое наметилось в эти последние четыре года.

Общее же ухудшение отношений между США и РФ произошло еще до прихода Трампа к власти: переломным моментом эксперт называет аннексию Россией Крыма.

Джо Байден

Лисснер считает, что Байден будет придерживаться более жесткой линии в отношении России, но, в конечном итоге, все будет зависеть от масштабов вмешательства Кремля в выборы-2020.

"Его команда совершенно ясно дала понять, что в случае попыток повлиять на эти выборы, как это было в ходе голосования 2016 года, администрация Джо Байдена "накажет" Россию. И сделает это более решительным образом, чем администрация Трампа в течение последних четырех лет", - говорит она и продолжает: "Ответ администрации Байдена на подобный удар по американскому суверенитету и американской демократии не заставит себя долго ждать".

Участие в Европейских конфликтах

Дональд Трамп

В эти несколько месяцев нынешний президент активизировал усилия в области международной дипломатии, хотя на протяжении большей части его мандата США не выполняли свою традиционную роль посредника, считает Лисснер. Администрация Трампа предприняла свои первые публичные попытки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В Европе республиканец попытался наладить диалог между Сербией и Косово, а в целом в мире – между Израилем и ОАЭ, Бахрейном и Суданом.

Джо Байден

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, Байден раскритиковал своего соперника за его "пассивную и отстраненную" позицию, что, по его словам, позволило возглавить усилия по защите гражданского населения в регионе Москве. Если в случае победы на выборах он последует своим собственным заветам, то прекратит, по его же выражению, "нянчиться" с Турцией, которая оказывает поддержку Азербайджану, и заставит ее и Иран воздержаться от насилия, а также выступит в роли посредника для выстраивания диалога между двумая странами с целью политического урегулирования конфликта.