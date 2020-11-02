Теракт в центре Вены: есть жертвы и раненые, полиция проводит спецоперацию

Теракт в столицы Австрии Вене. Вооруженное нападение устроили несколько злоумышленников, один из которых застрелен, ведутся поиски его сообщников. Проводится масштабная спецоперация. Полиция сообщает, что нападения произошли в шести местах, в том числе в центре города возле синагоги, еврейского общинного центра и ресторанов. В правоохранительных органах подтвердили, что один человек погиб, несколько получили тяжелые ранения, в том числе полицейский. По информации городских властей, пострадали 15 человек. Между тем в службе скорой медицинской помощи сообщают о нескольких жертвах.

Власти просят жителей города не выходить из домов, не подходить к окнам и призывают очевидцев не распространять в соцсетях видео и фото с места происшествия.

Работа общественного транспорта ограничена.

Раввин Шломо Хофмейстер рассказал журналистам, что синагога в момент нападения была закрыта. По его словам, он видел по меньшее мере одного человека, стрелявшего по посетителям бара.

С 3 ноября Австрия вводит карантин из-за коронавируса, в частности ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00, в связи с чем бары и рестораны вечером были переполнены.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта. "Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками", — говорится в заявлении канцлера.

Руководители институтов ЕС осудили нападение в Вене и выразили поддержку народу и правительству Австрии. С такими заявлениями выступили в понедельник вечером глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей. Мои мысли со всеми пострадавшими и жителями Вены, мы поддерживаем Австрию", — написал в "Твиттере" Мишель.

"Мы сильнее ненависти и террора", — добавила к этому фон дер Ляйен.

Остальные лидеры институтов ЕС написали аналогичные посты в "Твиттере".