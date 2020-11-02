Из-за COVID-19 британские больницы отменяют тысячи операций

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране британские больницы отменяют тысячи операций. Каждое десятое койко-место в медучреждениях сегодня занимают заразившиеся COVID-19. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Уже через две недели больницы будут переполнены, утверждают эксперты Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров. Как следствие, более 20 больничных трастов - региональных подразделений Национальной службы здравоохранения (NHS) - прекратили плановую госпитализацию пациентов.

По последним данным, в ожидании операции в стране сегодня более 3,6 млн человек. В Institute for Government заявляют, что списки ожидания станут еще длиннее, если в самое ближайшее время правительство не выделит дополнительные средства на борьбу с пандемией.

В Великобритании регистрируется более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки. Общее количество заразившихся превысило миллион. Всего умерли 46,7 тысяч инфицированных. Это самые высокие показатели в Европе.

С 5 ноября по 2 декабря в Великобритании будет введен общенациональный карантин. В частности, в Англии закроются пабы и рестораны, парикмахерские и кинотеатры. Выезжать в отпуск за границу или проводить его не у себя дома будет нельзя. Встречаться можно будет лишь с одним человеком и то - на улице.