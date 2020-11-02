Русский медведь — за Байдена

Русские — за Байдена. Во всяком случае обитатели Красноярского зоопарка. Медведь Буян и белый тигр Хан выбрали представителя демократов, и только тигр Бартек заинтересовался действующим главой Белого дома.

Портреты кандидатов в президенты были выгравированы на арбузах. Буян свою ягоду с Байденом съел, Хан — утащил к себе, а Бартек разбил "Трампа" лапой.

Сотрудники зоопарка говорят, что не готовы поручиться за выбор своих питомцев. Но известно, что тигр Бартек полтора года назад успешно предсказал исход выборов президента Украины, выбрав коробку с мясом с портретом Владимира Зеленского.