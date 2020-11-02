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Швейцария

Спортивный арбитражный суд в Лозанне решает судьбу российского спорта

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 Андрей Позняков
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Болельщики на Олимпиаде в Сочи 18 февраля 2014
Болельщики на Олимпиаде в Сочи 18 февраля 2014   -   Авторское право  AP Photo/David J. Phillip, File
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В Спортивном арбитражном суде в Лозанне стартуют слушания о статусе Российского антидопингового агентства РУСАДА и дисквалификации российских спортсменов. Россия обжаловала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства, согласно которому россияне в ближайшие годы смогут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральными флагами и после жёсткого отбора.

Я убежден, что исполнительный комитет WADA дал правильную рекомендацию по этому делу в декабре прошлого года. Как и на всех других этапах, мы строго соблюдаем положенные процедуры в оценке соответствия РУСАДА и продолжаем работать эффективно над этой сложной проблемой в интересах спортсменов по всему миру и ради чистоты спорта.
Витольд Банька
президент WADA

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса после обвинений об участии российских государственных органов в систематической фальсификации допинг-проб. Москва претензии отвергала, но при урегулирования противоречий признала основные выводы комиссии агентства.Ситуация обострилась после того, как эксперты объявили о фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории, необходимых для расследования нарушений. Если суд в Лозанне поддержит WADA, Россия не сможет участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.

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