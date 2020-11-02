Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле. Герцог Кембриджский скрывал данную информацию на протяжении нескольких месяцев, потому что "не хотел никого беспокоить", сообщает газета The Sun с ссылкой на свои источники в Кенсингтонском дворце.

По данным издания, внук королевы Елизаветы II подхватил COVID-19 примерно в то же время, что и ее сын - принц Чарльз, а также премьер-министр Борис Джонсон. Оба они получили "положительный" результат теста в конце марта. На время болезни наследник британского трона (второй в очерёдности) изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

"Борьба с вирусом проходила очень тяжело. Как минимум в течение шести дней он не вставал с постели. В какой-то момент он с трудом мог дышать. Конечно, все были изрядно напуганы", - заявил журналистам неизвестный из близкого окружения принца.

Данную информацию подтверждают и собственные источники BBC. Сам герцог Кембриджский не стал ее комментировать.

Известия о болезни принца Уильяма появились накануне введения в Великобритании со 2 ноября четырехнедельного общенационального карантина. В воскресенье в стране зафиксировали 23 254 новых случаев заражения коронавирусом.