Пластмассовый кит спас поезд

Пластмассовый кит спас целый поезд. В Роттердаме состав метро не сумел остановиться на конечной станции, расположенной на мосту, пробил тупиковое ограждение и упал бы с десятиметровой высоты, но головной вагон наскочил на скульптуру в виде китового хвоста.

"Хвосты китов" были установлены у конечной станции 18 лет назад, причём сделаны они из пластмассы.

Мартен Струйс, автор скульптуры:

"Хвост не предназначался для того, чтобы спасать поезда метро. Это просто скульптура, чтобы жителям района было на что полюбоваться. Но я рад, что хвост оказался таким крепким. В других условиях трагедии было бы не избежать".

Инцидент произошёл за полночь, пассажиров в поезде уже не было, а машинист смог выбраться самостоятельно. Полиция уже допросила его, но причины схода с рельсов пока неизвестны.