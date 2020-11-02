Проевропейский кандидат лидирует на выборах президента Молдавии

Глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов в Молдавии с 35,61% голосов, действующий глава государства Игорь Додон набирает 33,01%. Таковы данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 99,11% протоколов.

Майя Санду, лидер Партии действия и солидарности, сообщила, что "проголосовала за страну, которая будет бороться с коррупцией, которая призовет к ответу многочисленные кланы, я голосовала за наше общее будущее, которое позволит нам всем жить в нормальной стране".

Оппозиция заявила, что наблюдатели зафиксировали нарушения в процессе голосования, а также подкуп избирателей. Юристы Партии действия и солидарности подали почти 300 исков в генпрокуратуру Молдавии.

Игорь Додон, которого называют пророссийски настроенным политиком, обращаясь к своим сторонникам, подчеркнул: "Я голосовал за мир и спокойствие, за стабильность, за дружеское партнерство, за сотрудничество всех тех, кто населяет Молдавию, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами.

ЦИК, со своей стороны, признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила требуемый порог, который в Молдавии составляет 33,33%.

Следующий президент республики определится во втором туре, который назначен на 15-е ноября.

Из Кишинева передает журналист Euronews Эрнест Бунгури: "Хотя в целом голосование проходило спокойно, наблюдатели зафиксировали несколько инцидентов на избирательных участках, в частности, в населенном пункте Варница, расположенном недалеко от Бендер, города в непризнанной Приднестровской Республике, находящемся в пределах официальных границ Молдавии. Полиция разрешала эти инциденты в рамках своих полномочий".