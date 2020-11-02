Джонни Депп проиграл иск к The Sun из-за Эмбер Хёрд

Американский актёр Джонни Депп проиграл иск к британскому таблоиду The Sun. Он просил признать клеветой публикацию о семейных конфликтах, в которой Депп представлен агрессором. The Sun писала, что актёр систематически унижал и избивал теперь уже бывшую супругу Эмбер Хёрд, которая опасалась за свою жизнь. Сама актриса на слушаниях в Высоком суде дала показания, в которых подтвердила информацию таблоида.

Это разбирательство уже не первое в череде исков, которые стали частью затянувшегося скандального конфликта между звездами Голливуда. Они обвиняют друг друга в бытовом насилии. В рамках одного из исков Депп требует от Хёрд компенсацию в размере 50 млн долларов — он называет клеветой заявления актрисы о его агрессивном поведении, себя представляет жертвой систематических унижений и обвиняет бывшую супругу в побоях.