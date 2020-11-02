COVID-19: Европа закрыта на карантин

Выпить чашку кофе, бокал вина или съесть бифштекс в ресторане в Европе становится в принципе недостижимым.

Страна за страной закрывает заведения общепита, театры, фитнес-клубы.

В Германии с понедельника бокал пива в хорошей компании в баре запрещен.

Ограничения будут действовать минимум четыре недели.

В качестве утешения - покупка еды и напитков навынос.

Прохожие смирились со своей участью:

- Мы очень любим сидеть в кафе, но мы, конечно, понимаем, что месяц сможем без этого обойтись. Это правильные решения, мы их одобряем

- Я осознал необходимость этих шагов. Но я могу понять и тех, кто критикует власти. Все же парализовано: кинотеатры не работают, развлечься негде. Ну и то, что закрыты будут рестораны, тоже раздражает.

Меркель, вводя эти ограничения, подчеркнула, что это единственный способ спасти от коллапса немецкую больничную систему.

Не менее сложная ситуация и в соседней с Германией Бельгии.

Рост числа тех, кто был госпитализирован с диагнозом COVID-19, составил 77% в сравнении с предыдущей неделей.

Париж перестал быть городом-праздником, который у многих ассоциируется со знаменитым романом Хэмингуэя.

Все рестораны, кафе, бутики, все, что не торгует товарами первой необходимости или не предоставляет услуги первой необходимости, закрыто.

Но и это еще не все.

В воскресенье вечером глава правительства Жан Кастекс, выступив в национальном выпуске новостей телеканала TF1, объявил: "Мы намерены закрыть те отделы в супермаркетах, предлагающие те же товары, что и небольшие магазины, которые закрыты: это книжные отдел или отдел, где можно приобрести цветы. Я понимаю, что это удар".

Но, добавил глава кабмина республики, у властей просто не существует другого выбора.

В грядущий четверг на территории Англии также вводится тотальный локдаун, который - по самым оптимистическим прогнозам - продлится до 2-го декабря.