Конституционный референдум при рекордно низкой явке

Почти 67% алжирцев, принимавших участие в референдуме о поправках в конституцию, проголосовали за предложенные правительством изменения. Но явка избирателей оказалась рекордно низкой: в голосовании приняли участие меньше 24% граждан с правом голоса. Таким образом за поправки проголосовал только каждый пятый избиратель.

К бойкоту референдума алжирцев призывали оппозиционные партии. По их мнению, с помощью референдума президент Абдельмаджид Теббун, избранный год назад также при чрезвычайно низкой явке, пытается легитимизировать свою власть.

Предложенные президентом поправки оппозиционеры, как левые, так и исламисткие, называют показными и добиваются фундаментального изменения политического строя Алжира, установленного после получения независимости в 1962 г.