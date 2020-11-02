Нападение на университет в Кабуле

В столице Афганистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами нападения на юридический факультет кабульского университета. В понедельник утром у входа на территорию прогремел взрыв, после чего началась стрельба. По данным СМИ, все погибшие — студенты и преподаватели. В момент нападения в университете проходила книжная выставка, на которой присутствовали представители Ирана.

"По-моему, нападавших было трое или четверо. Они ворвались на территорию и направились к аудиториям. Мы смогли убежать, нас вывели с другой стороны кампуса. Что происходило после этого, я не знаю", — рассказывает один из очевидцев.

Афганские правоохранители эвакуировали несколько сотен человек и начали операцию в университете. По данным местных СМИ, один из нападавших ликвидирован. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, при этом движение "Талибан" заявило о своей непричастности.