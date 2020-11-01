Больницы Швейцарии бьют тревогу, Женева "садится" на карантин

Из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в кантоне Женева на юго-западе Швейцарии с понедельника вводится карантин. С семи часов вечера здесь закроются все магазины за исключением продуктовых, парикмахерские, заведения общепита, кинотеатры. Школы и детские сады по прежнему будут работать.

Несколько дней назад университетская клиника Женевы забила тревогу: "Больница готовится к худшему!" - гласит объявление. К середине ноября, опасаются специалисты, все места в реанимационных отделениях страны будут заняты. Медперсонала не хватает. В кантоне Аргау уже сейчас медсестрам с положительным тестом на коронавирус, но при отсутствии симптомов, предписано выходить на работу.

Тревожная ситуация в кантоне Вале: здесь на сто тысяч населения приходится 2020 инфицированных. Улицы Церматта, всемирно известного курорта, пусты. Обычно, чтобы попасть в Церматт, в лыжный сезон, а он открылся первого ноября, резервировать отель приходится за несколько месяцев. Сейчас мест для размещения отдыхающих более чем достаточно. Но туристов практически нет. Подъемники работают, но спуститься из Церматта на итальянскую сторону, в Червинию, не получится - этот курорт закрыт уже несколько дней.