"Гони": уже не "супер", но ещё опасен

По меньшей мере 7 человек стали жертвами тайфуна "Гони", который в воскресенье обрушился на Филиппины. Его называют самым мощным ураганом, пришедшим на архипелаг за 7 лет.

Сейчас сила ветра ослабла и стихия потеряла статус "супертайфуна", но власти предупреждают о катастрофических последствиях, тем более что всего неделю назад на страну уже обрушился мощный тайфун. Эвакуировано более 400 тысяч человек.

Скорость ветра превышает 220 км/ч, тайфун постепенно движется к самому густонаселённому острову Филиппин, Лусону, где расположена столица, Манила. На берег обрушиваются волны высотой до 16 метров.

Власти страны сообщают, что из-за коронавируса нелегко организовать массовую эвакуацию и обустроить убежища, где соблюдалось бы дистанцирование.

Ожидается, что в понедельник тайфун уже пересечёт Лусон и выйдет Восточно-Китайское море, попутно потеряв большую часть сил.