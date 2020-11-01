ЦИК Молдавии: "Выборы состоялись"

Молдавский Центризбирком объявил выборы президента страны состоявшимися: во второй половине дня я превысила 33,3%. По данным ЦИК, серьёзных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

В воскресенье жители республики выбирают главу государства из числа восьми кандидатов. Основная борьба разворачивается между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьер-министром, лидером проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду.

По данным опросов, лидирует Додон. Но по мнению политологов он не сможет одержать победу в первом же туре. При этом около трети избирателей до начала голосования определиться так и не смогли.

На фоне низкой явки в самой Молдавии оппозиция заявляет о высокой мобилизации за рубежом, и даже просит ЦИК продлить работу участков за границей. Кроме того, на нескольких участках могут голосовать и жители непризнанного Приднестровья.