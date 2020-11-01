Выборы в Молдавии: ожидания избирателей

Арина, как и многие жители Молдавии, долгое время работала за рубежом. Но в итоге семья решила вернуться. Сегодня она надеется на демократическое будущее, в котором её дети будут уверены в завтрашнем дне:

"К следующим выборам моя дочь станет совершеннолетней, ей будет 15 лет. Я надеюсь, что её жизнь будет другой. Я хотела бы, чтобы страна процветала и добилась бы верховенство права".

Семья Алёны живёт на границе с непризнанным Приднестровьем. Их выбор — действующий президент: он обещает укреплять связи с Россией, что должно позитивно сказаться на экономике одной из беднейших стран Европы:

"Раньше у нас были не самые добрые отношения с Россией. У нас сельскохозяйственная страна, и когда Россия ввела эмбарго, мы больше не смогли продавать России свои продукты. Но за последние годы ситуация изменилась, сейчас нужно не жаловаться, а отправлять продукцию в Россию. Ещё одно обещание президента — снизить цены на российский газ. Это болезненный вопрос для всей страны, счета за газ не каждый может позволить себе платить".