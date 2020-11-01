Макрон осудил антифранцузские выступленияКомментарии
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил антифранцузские выступления в мусульманских странах, назвав это протестную кампанию «недостойной и недопустимой». Речь идёт об акциях против карикатур на пророка Мухаммеда.
В интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» Макрон подчеркнул, хотел бы обратиться к мусульманам со словами мира, дружбы и единства. Он настаивает, что его заявление о карикатурах, на которое ссылаются организаторы протестов, извращено или неверно понято:
«Реакция мусульманского мира, я полагаю, была вызвана, прежде всего, множеством лжи, извращением моих слов и тем, что в итоге людям показалось, что я положительно отношусь к этим карикатурам.
Я понимаю и с уважением отношусь к тому, что кого-то эти карикатуры могут шокировать. Но я никогда не соглашусь с попытками оправдать физическое насилие за эти карикатуры. Я всегда буду защищать в моей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать».
В числе государственных деятелей, которые выступили с оскорбительными заявлениями в адрес Макрона, оказались глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Антифранцузские акции стали ответом на выступление Макрона на панихиде по учителю Самюэлю Пати, которого террорист обезглавил из-за показа карикатуры на пророка Мухаммеда в школе. Президент пообещал, что Франция не отречётся от карикатур и будет отстаивать свою светскость.