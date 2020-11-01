В Испании и Италии акции протеста против ограничительных мер обернулись беспорядками

В Испании проходят акции протеста против ограничений, введенных из-за распространения коронавируcа. Люди вышли на улицы Барселоны, Бильбао, Малаги, Мадрида и других городов. Мирные акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Демонстранты поджигали мусорные контейнеры и сооружали баррикады, бросали камни в витрины магазинов, грабили торговые точки. В столице королевства группа манифестантов попыталась перекрыть движение по одной из ключевых улиц. Полиция применила силу против нарушителей общественного порядка. По меньшей мере 12 человек, в их числе полицейские, получили ранения. Более тридцати были задержаны.

Общественное недовольство растет и в Италии. В Риме состоялись сразу две акции. Одну организовали представители движения "Трехцветные маски", другую - профсоюзы и центры социальной помощи. Без столкновений не обошлось. Демонстранты, в основном молодые люди, забросали стражей порядка бутылками и камнями. Участники акций говорят, что обеспокоены отсутствием адекватной государственной помощи.

Марко, участник протеста: "Если не будет никакой социальной и экономической поддержки для всех трудящихся, мы не сможем согласиться с общей изоляцией".

Винченцо, участник протеста: "У государства есть деньги, власти должны вытащить их и положить в карманы людям".

Участники мирного шествия несли плакат с надписью: "Работа, дом, здоровье - пусть боссы расплачиваются за кризис!" Сейчас на Апеннинах действует целый ряд ограничительных мер, но многие специалисты утверждают, что они не имеют должного эффекта, потому что были введены с опозданием.