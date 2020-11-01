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Турция

Землетрясение в Эгейском море: число жертв растёт

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 Андрей Позняков
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Разбор завалов в Измире 31 октября 2020
Разбор завалов в Измире 31 октября 2020   -   Авторское право  Ali Aksoyer/DHA via AP
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Число жертв землетрясения и цунами в Турции превысило 50 человек. Около тысячи пострадали. Восемь человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как критическое. Такие данные приводит турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в Эгейском море. Толчки ощущались, в том числе, в Стамбуле и Афинах, но сильнее всего пострадали турецкий город Измир и греческий остров Самос. После землетрясения некоторые прибрежные районы были затоплены из-за локального цунами.

В Измире разрушены не менее 20 домов. Поисково-спасательные работы здесь продолжаются уже почти двое суток. Завалы разбирают тысячи специалистов, которые приехали из разных регионов Турции. Сообщается, что удалось спасти более ста человек, однако, как отметил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, точно неизвестно, сколько людей всё ещё остаются под завалами.

В Греции на острове Самос в результате обрушения стены из-за землетрясения погибли двое подростков, пострадали не менее 19 человек. Восемь госпитализированы с серьёзными травмами.

Несмотря на обострение напряжённости в Восточном Средиземноморье из-за территориальных споров, Афины и Анкара после землетрясения выступили с заявлениями о взаимной поддержке и солидарности.

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