Умер британский актёр Шон Коннери - BBC

Умер Шон Коннери. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью британского актёра. Одному из известнейших исполнителей роли Джеймса Бонда в серии фильмов про агента 007 было 90 лет.

Актёрская карьера Шона Коннери началась в 1950-х, когда после службы на флоте он устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. С тех пор он снялся во многих кинокартинах, но именно с Бондианой связывают его всемирную известность. Актёр был удостоен множества наград, в числе которых «Оскар» за роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые», три «Золотых глобуса» и несколько премий Британской академии кино и телевидения BAFTA. В 2000 г. он был посвящён в рыцарское звание.

Последними киноработами Шона Коннери стали документальный фильм об истории шотландского Университета Сент-Эндрюс «Всегда стремиться к лучшему»,«Лига выдающихся джентльменов и «Найти Форрестера».