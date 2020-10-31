Нагорный Карабах: бои, обстрелы, эвакуация

В Нагорном Карабахе снова слышны звуки взрывов и обстрелов. Договоренности о прекращении огня достигались уже несколько раз, но почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. В Ереване заявили, что Вооруженные силы Азербайджана в субботу продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам в Карабахе. Так сейчас выглядит больница в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Нара Саркисян, врач: "Азербайджан нацеливался на республиканскую больницу и родильный дом. Во время взрывов я была в республиканской больнице. Там нет погибших. Но есть много пострадавших, как физически, так и психологически".

На фоне усиления боевых действий люди продолжают покидать свои дома. Этот автобус везет пассажиров в Армению.

Валя Согомонян: "Я не хочу уезжать. Я хочу остаться дома, в селе. Но нам сказали, что мы должны уйти. Азербайджанцы обстреливают наше село. Мы оставляем наш дом, наши вещи, и уезжаем".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Стороны конфликта сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В Баку заявили в субботу, что Вооруженные Силы Армении подвергли обстрелу город Тертер и ряд сел в Тертерском и Агджабединском районах. Заявление прозвучало на следующий день после того, как представители Азербайджана и Армении на встрече в Женеве договорились предпринять ряд шагов для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, в том числе не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам. В МИД РФ сообщили, что Россия окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.