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Франция

В Лионе совершено нападение на православного священника

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 Ирина Александрова и AFP, AP
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В Лионе совершено нападение на православного священника
Авторское право  CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA
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Во французском Лионе в субботу неизвестный мужчина ранил православного священника возле одной из греческих церквей, расположенных в седьмом округе города. По данным СМИ, злоумышленник произвел два выстрела в священника, когда тот закрывал храм. Преступник скрылся и разыскивается полицией. 52 -х летний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Власти попросили жителей города держаться подальше от места происшествия. Нападение в Лионе произошло два дня спустя после теракта в Ницце, где в базилике Нотр-Дам нелегальный мигрант из Туниса убил трех человек.

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