Акция против карантинных мер в Барселоне обернулась беспорядками

Беспорядками и противостоянием с полицией обернулась акция протеста против карантинных ограничений в Барселоне. Сотни людей вышли на центральную площадь Святого Иакова, где расположены здания женералитета и мэрии, чтобы выразить недовольство закрытием баров, ресторанов и других предприятий, а также другими запретами.

Один из участников акции, работающий в финансовом секторе, Борха Мера считает, что правительство принимает нелогичные и бессмысленные решения, которые не имеют под собой реальных оснований:

«Им следовало бы принять дополнительные меры для поддержки больниц, предоставить персонал и средства для борьбы с пандемией, а не навязывать нам социальные ограничения».

Ближе к концу акции некоторые её участники стали забрасывать полицейских камнями, дымовыми шашками и петардами. В разгар противостояния протестующие жгли мусорные баки и пытались строить баррикады. Полиция сообщила о задержании 12 человек. Согласно этим же данным, пострадали 20 сотрудников правоохранительных органов.

Карантинные меры в регионах Испании были ужесточены на фоне значительного роста заболеваемости COVID-19. Зарегистрированы уже более 1 миллиона 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 35 тысяч инфицированных умерли.