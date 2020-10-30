Трамп против Байдена: какие проблемы придется решать следующему президенту США

3 ноября американцы отправятся на избирательные участки, чтобы решить, останется ли республиканец Дональд Трамп на второй срок или его сменит демократ Джо Байден.

"Эти выборы важнее, это самые важные выборы, которые у нас когда-либо были. Они важнее, чем даже те, что прошли четыре года назад", - сказал Трамп своим сторонникам на митинге в октябре.

Эксперты действительно предрекают высокую явку на выборах в этом году. Рекордное число американцев уже проголосовало досрочно. Что подталкивает страну к такой мобилизации?

Пандемия COVID-19

У участников проверяют температуру перед митингом. Robert F. Bukaty/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более миллиона. США оказалась на первом месте в мире по числу заразившихся и скончавшихся от нового вируса.

Для демократов, уверенных, что американские антирекорды связаны, в первую очередь, с политикой Дональда Трампа, пандемия является ключевым аргументом в борьбе за голоса. К примеру, Джо Байден неоднократно критиковал Трампа за проведение массовых митингов, на которых присутствующие, включая самого президента, отказывались от соблюдения рекомендованных ВОЗ санитарных мер.

Опросы показывают, что до 82% поддерживающих Байдена считают COVID-19 основной проблемой, с которой столкнулась страна за последние годы. Такого же мнения придерживаются всего 24% избирателей Трампа.

Многие эксперты соглашаются, что ошибки, совершенные администрацией Трампа с начала распространения коронавируса, негативно отразились на ситуации в стране.

Экономика и потеря рабочих мест

Женщина проходит мимо здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Mark Lennihan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Пандемия привела к резкому росту безработицы в стране и падению экономических показателей.

Исследовательский центр Pew Research Centre установил в августе, что 76% американцев считают экономические проблемы главными в стране. Однако для избирателей-республиканцев экономика оказалась важнее, чем для демократов.

Дональд Трамп использует эту карту в своей риторике, критикуя демократов за желание ввести более строгие карантинные меры и тем самым еще больше навредить экономике.

"Джо Байден прекратил бы восстановление нашей экономики, задержал бы вакцину и уничтожил бы экономику Невады драконовским карантином, эффективность которого не доказана", - заявил Трамп на одном из предвыборных митингов.

По данным Министерства торговли, США столкнулись с теми же экономическими последствиями, что и другие страны. Во втором квартале 2020 года ВВП страны упал на 32%. В сентябре прошлого года безработица в США достигла рекордно низкого уровня, составив 7,9%. В апреле этого года она выросла до рекордных 14,7% (исходя из данных регистраций на бирже труда).

Большая часть республиканцев высоко оценила налоговую реформу 2017 года. Ее назвали капитальным ремонтом налоговой системы, снизившей налоги для многих американцев. По данным H&R Block, из-за нововведений налоговая нагрузка на население снизилась на 25%.

Трамп подчеркнул свои заслуги в проведении реформы и "улучшении экономики", но критики нынешней администрации президента считают, что налоговые изменения были заложены предшественником Трампа Бараком Обамой.

Протесты BLM против расовой несправедливости

Митинг против расовой несправедливости в Алабаме. Vasha Hunt/Copyright 2020, The Associated Press. All rights reserved.

В мае США захлестнула волна протестов против полицейского насилия, спровоцированная смертью чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полиции. Называя протестующих "мародерами", Дональд Трамп прибег к использованию военных для подавления недовольства.

Демократы обвинили его в разжигании полицейского насилия и увеличении роста белого национализма в стране. По мнению экспертов, протесты могут сыграть на руку как Джо Байдену, так и Дональду Трампу.

В результате протестов в стране заговорили о необходимости реформирования полиции. Многие консерваторы были обеспокоены призывами левымх к тому, чтобы уменьшить финансирование полиции в пользу социальных и общественных выплат.

Трамп обвинил демократов в том, что, если такая реформа будет проведена, Байден не сможет использовать слова "правоохранительные органы" в отношении полиции.

Республиканцы также обеспокоены предложением демократов изменить систему уголовного правосудия и прекратить практику внесения залога наличными. Джо Байден также хочет сократить количество заключенных в стране за счет тех, кто находится в заключении только за употребление наркотиков.

Назначения в Верховный суд

Дональд Трамп и Эми Кони Барретт. Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Назначение в Верховный суд Эми Кони Барретт, отличающейся консервативными взглядами, за неделю до выборов также стало важным фактором для избирателей. Оно последовало за смертью 18 сентября судьи Рут Бейдер Гинсбург, иконы для американских либеральных кругов.

Верховный суд страны должен вынести решение по ряду важных вопросов, включая положения Закона о доступной медицинской помощи (Obamacare). Он также участвует в решении споров, возникающих в ходе подсчета голосов на выборах.

Поскольку судьи в Верховный суд назначаются пожизненно, Барретт склоняет чашу весов в пользу консерваторов.

Демократы с самого начала решительно выступали против выдвижения ее на пост верховного судьи, отмечая, что вакантные места не должны заполняться в год проведения президентских выборов. В подобной ситуации именно на это в 2016 давили сами республиканцы, когда у власти находился демократ Барак Обама.

Защищая свое решение, Трамп заявил, что в случае победы демократы планируют увеличить число судей Верховного суда, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Байден пока не комментировал это утверждение.

По данным Исследовательского центра Pew Research Center, этот вопрос имеет значение как для республиканцев, так и для демократов.

Среди других вопросов, мотивирующих американцев участвовать в выборах, - иммиграция, уголовное правосудие, здравоохранение, внешняя политика, изменение климата, аборты и политика в отношении ношения оружия.