Неожиданный рост экономики зоны евро

Экономика зоны евро в третьем квартале неожиданно выросла на 12,7 %процента. Этот результат удивил специалистов не только потому, что в предыдущем втором квартале падение составило 11,8 %, но и потому, что он оказался рекордным с тех пор, как в 1995 году начало работу Европейское статистическое агентство.

Наилучший показатель у Франции + 18,2 %, за ней следуют Испания + 16,7 % и Италия с 16,1 %.

Германия тоже смотрит в будущее с оптимизмом: "Восстановление экономики будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, - пояснил министр экономики Петер Альтмайер. - Но я уверен, благодаря принятым жёстким мерам и готовности правительства поддержать их финансово, у нас есть реальный шанс добиться экономического роста". Он добавил, что власти не исключают временного снижения налога на добавленную стоимость.

Уровень безработицы в 19 странах зоны евро был устойчивым: 8,3 %. Он сдерживается правительственными программами поддержки, в том числе частичной занятости. По данным Евростата, инфляция также была стабильной и составила минус 0,3 %.