Прекратится ли "война пошлин" между США и ЕС после выборов?

Может ли европейская экономика ожидать, что тучи рассеются после выборов в США? Описанный Дональдом Трампом как первый коммерческий враг Соединенных Штатов Евросоюз заплатил высокую цену за его политику "Америка прежде всего".

Сколько еще Европа потеряет с его переизбранием, и сколько могла бы выиграть от победы демократа Джо Байдена? В свете меняющегося облика трансатлантических отношений ожидать можно всего чего угодно, говорят нам те, с кем мы встретимся в этом выпуске. Мы начинаем из самого сердца французских виноградников

Расположенная между регионами Бургундия и Божоле винодельческая и торговая фирма Maison Loron отправляет четверть своего экспорта на американский рынок.

Но в прошлом году бизнес заметно пострадал, когда по французскому, немецкому и испанскому экспорту вина ударили новые 25%-ные американские пошлины. Сохранение доли рынка в США имело решающее значение в условиях конкуренции.

«Мы приняли решение, которое бьет по нашему карману, а именно снизить наши цены, чтобы компенсировать американские пошлины. Мы говорим о сотнях тысяч евро. Это важно для нас, это наша годовая прибыль. Мы ничего не выигрываем от торговли с США. Так что мы надеемся, что выход найдется, но уверенности нет. Конечно, смена президента может вселить в нас надежду. Но что бы не произошло, ситуация не изменится в ближайшей перспективе Филипп Барде директор MAISON LORON

Под американские пошлины подпали и другие многочисленные европейский продукты питания и напитки.

Экспортеры стали жертвами длительной борьбы между Airbus и его американским конкурентом Boeing. Признав европейские субсидии Airbus незаконными Всемирная торговая организация год назад дала зеленый свет Дональду Трампу на наложение штрафных санкций в размере около 7,5 млрд долларов.

Ответ не заставил себя долго ждать: в начале октября та же ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на американские товары на сумму в 4 млрд долларов, признав незаконными уже субсидии Boeing.

Дональд Трамп так описал торговые отношения между США и Евросоюзом два года назад.

Думаю, у нас много недругов – один из них Евросоюз. То, как они ведут торговлю – да они просто воспользовались нами Дональд Трамп президент США

Это заявление было сделано вскоре после того, как Европейский союз ввел новые пошлины на американский экспорт стали и алюминия, а также на ряд знаковых американских товаров.

Око за око в ответ на аналогичные американские пошлины, введенные ранее на европейскую стальную и алюминиевую продукцию.

Эта подковерная борьба, как ожидается, не снизит обороты, если Дональд Трамп будет переизбран на выборах 3 ноября. Если переговоры не смогут разрешить торговые споры, Европейский союз пообещал принять меры.

Наши торговые и инвестиционные отношения остаются самыми крупными и важными в мире. Нужно продолжать взаимодействовать, продолжать развивать наши трансатлантические отношения, потому что совместная работа ЕС и США делает нас силой добра в мире. Но не стоит забывать, что в ответ на односторонние шаги США Евросоюз будет реагировать пропорционально. Мы не намерены обострять ситуацию, но мы должны защищаться Валдис Домбровскис еврокомиссар по финансовым вопросам

Несмотря на штрафную налоговую политику Дональда Трампа, положительный торговый баланс Европейского союза с Соединенными Штатами постоянно рос с его прихода к власти в январе 2017 года.

Положительный торговый баланс ЕС и США euronews

Так же как и двусторонний дефицит торгового баланса, достигший своего пика в конце прошлого года.

Дефицит торгового баланса ЕС и США euronews

Если нынешний глава Белого дома будет переизбран, это может запустить новый виток торговой войны ЕС с США. Европейскому автомобильному импорту грозят 25%-ые пошлины в ответ на объявленные лидерами ЕС пошлины на цифровые услуги для американских техногигантов.

Война пошлин приостановлена до конца года – крайний срок для заключения соглашения пока не обозначен.

Но этот вопрос лишь один из целого ряда спорных тем, которые, как ожидается, не исчезнут независимо от исхода выборов, говорят эксперты по обе стороны Атлантики.

Думаю, общий тон отношений резко улучшился бы при администрации Байдена. Но есть и другой ряд очень и очень сложных вопросов. Я имею в виду, касательно пошлин на цифровые услуги, если уж на то пошло, демократы намного больше обязаны таким гигантам Кремниевой долины, как Google и Facebook, чем республиканцы. Соперничество Boeing-Airbus никуда не денется. Джо Байден пообещал вести самую агрессивную американскую президентскую политику, которую мы когда-либо видели. Думаю, при нем мы увидим сконцентрированные на внутренних делах Соединенные Штаты Эдвард Олден эксперт по торговой политике США

Кандидат от демократов ясно дал понять, что внутренние проблемы будут превалировать перед новыми торговыми сделками. Возможно, это ослабит торговые войны и облегчит глобальное сотрудничество.

Я убежден, что Джо Байден попытается работать с европейцами, чтобы спасти то, что можно спасти от ВТО. Есть еще двусторонние отношения с Европой. Где, я думаю, у Байдена есть свое видение свободной торговли. И здесь мы достигли некоторого прогресса. И конечно, когда речь заходит о проблемах климата и регулировании углеродных границ, как части торговли, я думаю, что мы сможем договориться с Джо Байденом Гунтрам Вольф директор Экономического аналитического центра Брейгеля

Остаются вопросы о будущем санкций в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном, Китаем или Россией.

Джо Байден обещает возобновить переговоры с Ираном, но только после того, как Тегеран выполнит свои ядерные обязательства и разделяет озабоченность Дональда Трампа по поводу европейских сделок с китайскими технологическими компаниями, а также проекта газопровода между Россией и Германией.

Эти и другие факторы неопределенности побуждают Европейский союз к большей сплоченности, чтобы вернуть себе прежнюю силу.

Мы по-прежнему открыты для бизнеса, открыты для свободной и справедливой торговли. Но с другой стороны, нам нужно более активно отстаивать свои интересы, свои ценности. Нам необходимо укрепить наш инструментарий торговой защиты и правоприменения. И именно этим мы сейчас и занимаемся Валдис Домбровскис еврокомиссар по финансам

По словам эксперта Эдварда Олдена, ЕС должен твердо отстаивать собственные интересы в области торговли. По его мнению, за последние четыре года Европа с этим неплохо справилась, и именно поэтому администрация Трампа не добилась такого большого прогресса в своих спорах с Европой. Для него ясно одно, резкого изменения ситуации в торговых отношениях ЕС и США не стоит ожидать, независимо от того, кто станет президентом.