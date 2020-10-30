В Эгейском море произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясения в Эгейском море вызвало значительное разрушения в провинции Измир на западе Турции, на греческом острове Самос повреждены постройки. Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи турецкого города Сеферихисар. Землетрясение магнитудой 6,6 ощущалось также в Афинах и Стамбуле.

Измир — третий по величине город Турции, в нем проживают около пяти миллионов человек. Глав муниципалитета Измир Тунч Сойер сообщил, что в городе обрушились по меньше мере 20 многоэтажных жилых домов. По данным минздрава, четыре человека погибли, не менее 120 получили ранения.

На острове Самос из-за подземных толчков разрушился купол церкви. Серьезно повреждены и другие здания. После удара стихии сильные волны пришли в местный порт, портовая площадь затоплена. Жителям греческих островов между Икарией, Косом и Хиосом рекомендовано покинуть прибрежную зону и отойти от зданий. Вода в море вышла из берегов и в турецком Сеферихисаре, затоплены некоторые районы этого населенного пункта. В морской акватории региона объявлена угроза возможного цунами.

Точной информации о пострадавших и погибших ни с греческой, ни с турецкой стороны пока нет.

В Измире местные жители и спасатели разбирают завалы в поисках выживших, из-под обломков удалось извлечь уже около 70 человек.

По поручению президента Труции Реджепа Тайипа Эрдогана в провинцию Измир направились министр сельского и лесного хозяйства вместе с министром экологии и градостроительства.