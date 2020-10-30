В России прошла акция "Колокол памяти"

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата связана с событиями 1974 года: в этот день 46 лет назад политзаключенные мордовских и пермских лагерей, а также Владимирской тюрьмы, объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе.

В российских городах прошла акция "Колокол памяти". В Москве она состоялась у монумента "Стена скорби", на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова.

Владимир Лукин, член Софета Федерации: "Я думаю, что уроки этого, а следовательно память об этом трагическом событии, должны жить и переходить из поколения в поколение. Только тогда наш народ будет достаточно мудр, чтобы никогда такого не повторилось".

Преследования по политическим мотивам не прекращались на протяжении всей советской истории, но самые массовые репрессии пришлись на сталинский период. Точное число репрессированных до сих пор неизвестно, но по некоторым оценкам, оно может превышать десять миллионов.