Число заразившихся COVID в РФ выросло за сутки на рекордные 18 тысяч

Число заразившихся COVID-19 в России выросло за сутки на 18 283. Это максимум за все время пандемии. Всего за последние 24 часа скончались 355 инфицированных - днем ранее их было на 11 больше. Условная летальность заболевания увеличилась до 1,73%, сообщает оперштаб.

Самая высокая смертность в Москве: здесь умерли 69 заболевших. Здесь же зафиксировано и наибольше количество новых случаев заболевания - 5268. Свыше 46% заразившихся - это пациенты от 18 до 45 лет, еще более 30% от 46 до 65 лет. Доля пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сегодня составляет 15%.

Общее число заразившихся в РФ с начала пандемии - около 1,6 млн. Россия на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19.