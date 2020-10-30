Встреча прежних соперников: Молдавия готовится к выборам президента

Молдавия готовится к первому туру президентских выборов, для участия в которых зарегистрированы восемь кандидатов. Фаворитом завершающейся предвыборной гонки считается действующий глава республики Игорь Додон. Его оппонентом выступает бывший премьер-министр, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. У остальных кандидатов, как свидетельствуют опросы, фактически нет шансов на победу.

Говорят жители Кишинева:

"Американцы и европейцы хотят, чтобы Майя Санду одержала победу, поэтому если победит она — выборы не сфальсифицированы, если Додон, то скажут, что сфальсифицированы. Они будут делать как на Украине — второй, третий тур, пока не выиграет их кандидат. И выведут людей ни улицу и будут опять сталкивать людей друг против друга".

"Мы 70 лет жили под каблуком России, которая относилась к нам как к вассалам, с нас уже хватит".

Неформальный лидер крупнейшей в стране Партии социалистов Игорь Додон обещает, что не допустит присоединения Молдовы к антироссийским санкциям и выступает за развитие отношений с РФ.

Санду уверена, что у Молдавии есть только один путь один путь — интеграция в ЕС. Вместе с тем, она пообещала не отказываться от диалога с Москвой. На президентских выборах 2016 года Додон опередил Санду с минимальным отрывом.

Молдавские товары потеряли преференции на своем главном рынке, в России, после подписания в 2014 году правительством Молдавии соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС.