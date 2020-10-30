Коронавирус в Европе: карантин и удаленка

Все больше Стран Старого Света "садится" на карантин. По примеру своих французских соседей, Бельгия с первого ноября объявляет общенациональный локдаун. Он продлится до 13 декабря. Эпидемическую ситуацию власти оценят первого декабря. Только в случае ее значительного улучшения, будет рассмотрена возможность о смягчении санитарных мер.

Шестьдесят семь миллионов французов уже сидят по домам. Карантин в республике объявлен из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом. Как пишут местные СМИ, жизнь теперь будет протекать под девизом "метро -работа - дом и сон". Пункт "метро" не актуален для тех, кто переведен из офисов на удаленку. Из дома можно выйти к врачу, в магазин, или для занятий спортом - один час в радиусе одного километра.

Рене, парижанин: "Мне 82 года. Нас посадили на карантин. У нас нет права на передвижение. Нам нужно иметь при себе объяснительный документ. Все те же бумаги, что и во время первого карантина. И все это бесполезно".

Тереза, парижанка: "Что самое трудное в этой изоляции? Одиночество. Когда тебе 70 лет и ты живешь один, ни с кем не разговариваешь, находишься в четырех стенах".

В Португалии, что бы препятствовать возможным вечеринкам на Хэллоуин и празднованию большими группами Дня Всех Святых, с 30 октября по 3 ноября запрещено передвигаться между муниципалитетами. На основных автомагистралях установлены КПП; для поездок у граждан должна быть веская причина. С 28 октября в стране на 70 дней введено обязательное ношение масок на открытом воздухе.

В Италии не прекращаются протесты представителей индустрии отдыха и развлечений. Одна из таких манифестаций состоялась в Риме. Ее участники возмущены тем, что все театры на Апеннинах закрылись до 24 ноября. Бары, кафе и рестораны продолжают принимать посетителей, но только до 18 часов. Владельцы теряют огромные суммы.

Новые ограничения с понедельника ожидают граждан Германии. Со 2 ноября и как минимум на месяц здесь прекратят работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные кабинеты. Закроются рестораны и кафе. В отличие от весеннего карантина, будут открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции.

В Чехии, где уже действуют жесткие ограничения, правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 20 ноября. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Со среды до 3 ноября введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00.