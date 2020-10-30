Европа в центре эпидемии коронавируса

Европа снова оказалась в эпицентре пандемии коронавируса: по оценкам ВОЗ в регионе зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень темпа инфицирования. С пятницы во Франции по крайней мере до 1 декабря действует режим изоляции населения.

Накануне во многих французских городах на дорогах образовались огромные пробки: так, исход парижан был более активным, чем перед весенними карантином, протяженность пробок на выезде из столицы побила все рекорды и превысила 700 километров.

Десятки людей в Париже вышли на стихийную акцию протеста против ограничений.

Обращаясь к жителям Франции премьер-министр Жан Кастекс заявил, что никто не предвидел, что новая вспышка коронавируса окажется столь сильной. Выходит из дома теперь можно только по ряду исключительных причин — это, в частности, покупки в продовольственных магазинах и поездки в связи с профессиональной деятельностью.

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь призвала к скоординированным европейским действиям по борьбе с пандемией. Федеральное правительство страны и главы регионов договорились со 2 ноября ввести новые ограничения, как минимум на месяц закроются рестораны и бары, прекратят работу фитнес-клубы, косметические студии, театры, концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

В Испании парламент одобрил запрос левого коалиционного правительства страны о продлении действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 9 мая будущего года. Этот режим обеспечивает законодательную базу для принятия более строгих ограничительных мер при благоприятном развитии событий в марте решение о действии режима будет пересмотрено.