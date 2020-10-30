Общая беда Турции и Греции

Мощное землетрясение в Эгейском море вызвало значительные разрушения в провинции Измир на западе Турции, повреждены здания на греческих островах.

Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи турецкого города Сеферихисар. Землетрясение магнитудой 6,6 ощущалось также в Афинах и Стамбуле.

Измир - третий по величине город Турции, в нем проживают около 5 миллионов человек. Глава местного муниципалитета сообщил, что в городе обрушились по меньше мере 20 многоэтажных жилых домов. По данным минздрава, более 10 человек погибли, около 500 получили ранения.

Местные жители и спасатели разбирают завалы в поисках выживших, из-под обломков удалось извлечь сотни людей.

После землетрясения Измир накрыла волна цунами, многие улицы оказались затоплены.

В связи с произошедшим российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ударили морские волны и по греческим островам. На Самосе из-за подземных толчков разрушился купол церкви. Серьезно повреждены и другие здания. Прибрежные районы были затоплены. По предварительным данным, в Греции в результате землетрясения погибли 2 человека.