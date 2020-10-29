Мировые лидеры осудили "гнусное нападение" в Ницце

Генеральный секретарь ООН "решительно осудил гнусное нападение" в Ницце; президент США выразил солидарность с французским народом, назвав "неприемлемым" исламистский террор.

Слова соболезнования и поддержки поступают из разных уголков мира после того, как в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам. В результате погибли три человека, нападавший был ранен и задержан. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование.

"На нас снова напали, - заявил, прибыв на место теракта президент Эммануэль Макрон, - и снова из-за наших ценностей, из-за стремления к свободе, нашего права свободно верить и не уступать под давлением террора. И сегодня я снова хотел бы со всей ясностью заявить: мы не уступим ни пяди"...

МИД Саудовской Аравии выразил "соболезнования и сочувствие семьям погибших, правительству и народу Франции", а также "пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления”. В четверг в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала его на месте преступления. Спустя два часа после нападения в Ницце ещё один злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах Авиньона и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль.

Осудила "отвратительное и жестокое нападение в Ницце" и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Франция "несёт послание мира мусульманским народам", заявил Министерства иностранных дел Жан-Ив ле Дриан, поскольку "исповедует терпимость, а не презрение".

В свою очередь, епископы католической церкви Франции выразили надежду, что христане по всему миру не "превратятся в мишень".

После событий четверга президент Макрон повысил уровень террористической угрозы в стране до максимального. На улицы французских городов будет выведен дополнительный армейский контингент.