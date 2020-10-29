Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Мир

Idriss B: "Искусство нельзя потрогать, его можно только почувствовать"

Комментарии
 Jane Witherspoon
euronews_icons_loading
Idriss B: "Искусство нельзя потрогать, его можно только почувствовать"
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
Размер текста Aa Aa

Мы пообщаемся с франко-тунисским художником Idriss B, который сделал себе имя в Париже, прежде чем переехать в Дубай, где его работы вызывают ажиотаж на улицах города.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Большое спасибо за то, что вы присоединились к нам на 6-ой выставке World Art Dubai. Это первое событие такого рода после снятия локального карантина. Перезапуск культурной жизни – это хорошо?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это своего рода возвращение к жизни. Особенно для Дубая, который славился активной культурной жизнью. Это вдохновляет, видеть людей, возвращающихся к нормальному ритму.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как пандемия повлияла на индустрию искусства в глобальном смысле?

Idriss B, художник и скульптор:

— Все просто остановилось. Например, у меня было запланировано много мероприятий, и вот уже 9 месяцев они ждут своего часа. Моя следующая выставка должна была пройти на Парк-Авеню в Нью-Йорке. Но все просто остановилось на несколько месяцев.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Приятно видеть, что люди находятся вне дома и соблюдают меры предосторожности. С какими проблемами вы столкнулись при организации выставки в таком месте?

Idriss B, художник и скульптор:

— Самое главное было носить маску везде. И из-за жары и всего другого это было самой большой проблемой. Все остальное касается социального дистанцирования. Но теперь все привыкли, мы соблюдаем правила уже несколько месяцев. Так что это уже привычка.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как вы пришли в искусство? Я знаю, вы заболели и начали рисовать, потом обучились...

Idriss B, художник и скульптор:

— После поездки в США у меня нашли подагру, я был прикован к постели. Первую неделю было весело, вторую, но на третью ты уже умираешь от скуки. Я начал немного перерисовывать. Потом стало скучно. И я решил, почему бы мне не начать творить самому то, что я давно хотел. Вот как это началось. Я взял большой кусок глины и начал лепить прямо в кровати. Это было смешно. Свою первую работу я показал жене и она сказала: «ого, а мне нравится!». Хотя она не особо интересуется искусством. И я подумал, если ей нравится, может моя работа не так плоха. Первой я сделал гориллу, вторым – тигра. Потом я начал показывать что-то друзьям, и они говорили: "кто это сделал? Я хочу купить это!". Я сказал: "Это я". А они такие: "что, на самом деле?". Вот так все началось.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Расскажите нам о процессе создания с момента вдохновения. Они же сделаны из стеклопластика и смолы. Каков процесс создания?

Idriss B, художник и скульптор:

— Я занимаюсь этим уже больше пяти лет. И в самом начале это была лепка из глины по-старинке. А теперь у нас есть трехмерная печать и тому подобное. Сначала я рисую вручную просто на бумаге, чтобы получить нужную эмоцию, правильную позу животного. А потом я делаю его в 3D. Распечатываю, делаю из него форму. Обычно я модифицирую этот вариант, потому что то, что у вас в воображении и что вы рисуете, не то же самое, что в реальности. Поэтому я немного модифицирую его - положение ног, форму частей тела. А потом я делаю из него слепок, когда действительно всем доволен. И затем делаю части из стеклопластика и смолы.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Француз тунисского происхождения, выросший в Париже. Как это повлияло на ваши работы?

Idriss B, художник и скульптор:

— Мультикультурализм. Особенно сейчас, когда я вернулся на Ближний Восток в мусульманскую страну. Культура действительно одна и та же. Даже несмотря на то, что Северная Африка немного отличается, из-за Средиземноморских стран, таких как Италия, Греция, Испания. Так что это мультикультурная среда. А я родился в 80-е годы, в то время все было связано с видеоиграми, японскими вещами. Это было время открытий, мы осознали, как Япония преуспела во всем. Это все сильно повлияло на меня. А потом я уехал жить в Китай, где почувствовал, что это совсем другая культура, вы видите все другое, и как по-разному можно все делать.

Voir cette publication sur Instagram

With what is going on now, I couldn’t keep silent. Being French, Tunisian, lived in China for 14 years and now living in Dubai it is nothing more than normal to say that what is going on in USA isn’t suppose to happen in 2020. Black Lives Matter is not only an opinion or a point of view but it is a simple common sense to agree that nowadays it is not normal that a certain type of people do not have same value than others. Human life is precious and valuable. We are all here for a few moments, so better live all together no matter where you come from, what God you believe in, we all born, breathe and die in the same way. 💪 💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿 . . . #blacklivesmatter #blm #blackequality #weallbleedthesame #equality #fraternity #liberty

Une publication partagée par Idriss b (@idrissbcom) le

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как думаете, вы нашли дом в Дубае для своих произведений искусства? Мы видели их по всему городу. Почему они так прижились здесь?

Idriss B, художник и скульптор:

— Дубай – выдержан в урбанистическом стиле, который обычно вызывает страх, скажем, нечеловеческое чувство. Здесь много стекла, много металла, много бетона. Эти скульптуры, даже если они сделаны из стеклопластика и смолы, я старался сделать их цветовыми пятнами, и они оживляют это место. Я должен сказать, что я не был готов к такому, скажем так, успеху.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Насколько, по-вашему, индустрия искусства важна здесь в ОАЭ и в Дубае в частности?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это довольно сложно, потому что искусство немного отличается от остального материального мира, где можно купить много чего. Но искусство - это больше о творчестве. И оно дает эмоциональную отдачу. Ты не трогаешь его, а чувствуешь. Физически не ощущаешь. Вот почему я считаю, что это так важно для Дубая и для ОАЭ в целом, такое ощущение сложилось у людей еще до моего приезда.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Почему вы думаете, что искусство так универсально? Почему в этот действительно трудный год во всем мире, вы думаете, людям нужно искусство?

Idriss B, художник и скульптор:

— Конечно, все зависит от вида искусства, но в конце концов речь идет только об эмоциях. Оно дает вам ощущение, независимо от того, хорошее оно или не очень. Искусство всегда заставляет тебя что-то чувствовать. Вам оно может не нравиться, но вы что-то почувствуете. И я думаю, что именно к этому люди были очень чувствительны, особенно в это время, когда из-за пандемии многие люди сидели дома. Они были одни или парами в четырех стенах. У них было много времени, чтобы подумать об этом. И вот они вернулись к искусству, потому что поняли, как важно иметь хороший дом, иметь свое гнездо. И поэтому они захотели покупать новые картины, которые заставляют их чувствовать по-особенному. Так что я думаю, что именно поэтому так важно искусство. Оно дает вам настоящие чувства.

Джейн Уизерспун, Euronews:

Как вы относитесь к тому, что искусство используется для социальной или политической мотивации?

Idriss B, художник и скульптор:

— Это хороший вопрос, потому что я только что сделал скульптуру для Black Lives Matter. Это действительно мне интересно. Я имею в виду, искусство в конце концов, это то, что нужно отдавать. Речь идет об обмене эмоциями. Оно о том, чтобы дать ваше видение. И когда я увидел все то, что происходило с Black Lives Matter, я подумал: "я должен что-то сделать". Если я могу что-то сделать, я хотел бы это сделать. Я не собираюсь ехать в США протестовать, но если я могу сделать что-то сам, это хорошо. И вот мне пришла в голову идея создать специальную скульптуру, посвященную этой теме, и отдать им все деньги, которые я получу от нее.

Voir cette publication sur Instagram

With what is going on now, I couldn’t keep silent. Being French, Tunisian, lived in China for 14 years and now living in Dubai it is nothing more than normal to say that what is going on in USA isn’t suppose to happen in 2020. Black Lives Matter is not only an opinion or a point of view but it is a simple common sense to agree that nowadays it is not normal that a certain type of people do not have same value than others. Human life is precious and valuable. We are all here for a few moments, so better live all together no matter where you come from, what God you believe in, we all born, breathe and die in the same way. 💪 💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿 . . . #blacklivesmatter #blm #blackequality #weallbleedthesame #equality #fraternity #liberty

Une publication partagée par Idriss b (@idrissbcom) le

Джейн Уизерспун, Euronews:

У вас тунисские корни. Вы временно живете в Тунисе сейчас. Как пандемия повлияла на вашу родную страну?

Idriss B, художник и скульптор:

— Хуже, чем сейчас уже быть не может – это хорошо. Нет... честно! Я иногда задумываюсь, как вообще страна может функционировать, когда все так плохо. Правительство не особо действует. Экономика практически не движется. Туристов нет, границы закрыты. Я надеюсь, они пытаются найти выход, чтобы все работало.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube