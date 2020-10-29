WSJ сообщает о причастности пермячки к подготовке "досье" на Трампа

40-летняя PR-специалист из Перми Ольга Галкина помогла экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу собрать компрометирующую информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В 2016 году Галкина работала руководителем службы по связям с общественностью в кипрском филиале компании веб-сервисов XBT Holding SA российского предпринимателя Алексея Губарева. По данным издания, за помощью в поиске компромата на Трампа к ней обратился бывший одноклассник Игорь Данченко, работавший на Стила. Согласно публикации, тогда она и заявила об ответственности Webzilla - самого известного интернет-хостинга компании - за взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии США, а Губарева назвала экспертом по кибер-атакам, завербованным российскими спецслужбами.

По данным издания, Галкина рассказала и о встрече юриста Трампа Майкла Коэна с российскими чиновниками в Праге, в ходе которой обсуждались хакерские атаки в пользу будущего главы Белого дома.

Позднее женщина была уволена из XBT Holding SA из-за конфликта с работодателем. По заявлению руководства, она часто опаздывала на работу, иногда приходила пьяной. По некоторым данным, ее знакомый требовал у руководителя компенсации в несколько тысяч евро за увольнение.

Сама Галкина опровергает информацию о ее причастности к "досье" Трампа. Об этом рассказала Euronews ее близкая знакомая Ольга Тропкина: "Я знаю Ольгу как прекрасного специалиста, который делал прекрасные проекты международного уровня. И у меня, и у нее вызывает удивление вся эта ситуация. Она понятия не имеет, откуда такая информация могла появиться".

В 2017 году на сайте Buzzfeed были опубликованы скандальные материалы, собранные исследовательской компанией Fusion GPS при содействии Стила. Позже многие факты из "досье" были опровергнуты. Источники The Washington Post сообщили, что расследование частично спонсировали сам Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что РФ действительно разными способами пыталась повлиять на результаты выборов, в частности, российская "фабрика троллей" вела масштабную кампанию в соцсетях, но следов сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой не нашел.

В Кремле вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах неоднократно отрицали.