Выборы в США: многие предпочитают голосовать досрочно

В США впервые с 1972 года количество тех, кто проголосовал досрочно, может превысить число тех, кто придет на участки 3-го ноября. Большинство тех, кто голосует досрочно, - это сторонники демократов.

Сторонники республиканцев, напротив, предпочитают исполнять гражданский долг непосредственно в день выборов.

Именно к ним и обращался Трамп на митинге в Аризоне: "Проголосуете за Байдена, и вы получите закрытые на карантин школы, отмену свадеб и торжеств по случаю Дня благодарения, про Рождество придется забыть, и про пикники в День независимости. То есть вы лишитесь какой-либо жизни в принципе. Нам тут историки подсказывают, что он - худший кандидат в президенты с момента основания нашей страны".

Трамп сам проголосовал досрочно во Флориде, которую выбрал в качестве местожительства.

Байден последовал примеру соперника и проголосовал в штате Делавер. Там он пообещал покончить с эпидемией раз и навсегда: "Если меня изберут на этот пост, мы примемся за работу немедленно, поскольку нам придется совершать титанические усилия, чтобы победить пандемию. Я не собираюсь вселять в вас ложные ожидания, ничего не закончится простым щелчком выключателя. Но мы, прислушиваясь к мнению специалистов, признанных ученых, начнем бороться с инфекцией так, чтобы полностью ее искоренить".

По ряду оценок, в досрочном голосовании уже приняли участие свыше 70 миллионов американцев. Сообщается, что это может затруднить подсчет бюллетеней, поскольку, к примеру, в Огайо, они могут прийти по почте 10 дней спустя после даты выборов, то есть 13 ноября.